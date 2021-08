Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Mähdrescher brennt auf Getreidefeld

Ulm (ots)

Die Feuerwehr rückte am Samstag, gegen 16.30 Uhr, auf ein Feld bei Mähringen aus. Dort hatte ein Mähdrescher Feuer gefangen und auch Teile des Getreidefeldes in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte den Brand ab. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Der Sachschaden am Fahrzeug und Feld muss noch ermittelt werden. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet.

++++++++++++++++++++++1612803;

Polizeiführer vom Dienst (GU);

Tel. 0731/188-1111;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell