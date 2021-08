Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Einbrecher am Werk

Ulm (ots)

Als die Bewohner am Sonntagmorgen, gegen 03.00 Uhr in der Schussenrieder Straße nach Hause kamen, stellten sie fest, dass fremde Personen sich Zutritt zu ihrer Wohnung verschafft hatten. Unbekannte hatten ein gekipptes Fenster als Einstieg genutzt. Sie hatten die gesamte Wohnung durchwühlt. Als Beute nahmen sie mehrere Elektronikgeräte und Bargeld mit. Vor dem Gebäude war ein PKW geparkt. Hier wurde die Scheibe einer Türe eingeschlagen. Was die Aufmerksamkeit der Diebe auf sich gezogen hatte, ist bislang unbekannt, da die Beamten den Verantwortlichen nicht antreffen konnten.

