Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten - Unfall mit mehreren Verletzten

Ulm (ots)

Gegen 09.35 Uhr befuhr am Samstag ein 47-jähriger PKW-Lenker die Kreisstraße von Ehingen kommend in Richtung Achstetten. Eine landwirtschaftliche Zugmaschine fuhr in die gleiche Richtung. Auf Höhe einer Biogasanlage bog der Traktor nach links ab. Der PKW-Lenker schätzte die Situation falsch ein und prallte in die Seite des Traktors. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass die Zugmaschine umgeworfen wurde. Bei dem Unfall wurden drei Personen leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 30 000 Euro geschätzt.

