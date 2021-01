Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Kennzeichendiebstahl + Fußgänger erfasst + Scheibe eingeschlagen, Ledertasche mitgenommen

Friedberg (ots)

Bad Nauheim: Kennzeichendiebstahl

Zwischen Sonntag (17.1.) und Mittwoch (20.1.) wurden beide Kennzeichen eines in der Herrmannstraße in Nieder-Mörlen parkenden Kleinwagen von VW entwendet. Die Schilder tragen die Kennung "FB-KS 181". Hinweise bitte an die Polizei Friedberg, Tel. 06031/6010.

Bad Nauheim: Fußgänger erfasst

Am Donnerstagabend ist in der Frankfurter Straße in Nieder-Mörlen eine 88-jähriger Fußgängerin von einem ausparkenden Auto erfasst worden. Die ältere Dame stürzte; Rettungskräfte brachten die nach derzeitigem Kenntnisstand Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Offenbar hatte der 54-jährige Fahrer des grauen Ford beim Rückwärtsfahren die Passantin übersehen.

Butzbach: Scheibe eingeschlagen, Ledertasche mitgenommen

Aus einem schwarzen Fiesta entwendete ein Dieb zwischen Donnerstag, 20 Uhr und Freitag, 3.15 Uhr eine braune Ledertasche, in welcher sich neben einem Iphone auch Arbeitskleidung befunden hatte. Um an das Diebesgut zu gelangen, war zuvor eine Seitenscheibe des Kleinwagens, der am Bahnhofsplatz geparkt war, eingeschlagen worden. Hinweise erbittet die Polizei in Butzbach, Tel. 06033/70430.

