Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Heroldstatt - PKW kontra Motorrad

Ulm (ots)

Am Samstag, gegen 17.35 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Ein 23-jähriger PKW-Lenker befuhr die Straße von Schelklingen kommend in Richtung Laichingen. An der Einmündung nach Ennabeuren ordnete er sich zum Linksabbiegen ein. Ein 62-jähriger Motorradlenker kam ihm entgegen. Der PKW-Lenker übersah das Zweirad. Trotz Bremsmanöver prallte das Motorrad gegen das Fahrzeugheck des PKW. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Zur medizinischen Erstversorgung war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Sachschaden wird auf ca. 18 000 Euro geschätzt. Die Landstraße musste für die Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

