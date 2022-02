POL-HB: Nr.: 0070 --Versammlungslage in Bremen

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Am Markt Zeit: 31.01.2022, 17.30 - 20 Uhr

In der Bremer Innenstadt trafen sich am Montagabend etwa 120 Personen unter dem Motto "Mit Solidarität aus der Krise" zu einer angemeldeten Versammlung. Im Umfeld der Kundgebung hielten sich vereinzelt Gegner der Corona-Maßnahmen auf. Die Polizei verhinderte ein Aufeinandertreffen.

Die Demo fand auf dem Marktplatz statt. Über dem Versammlungsort ließen Unbekannte eine Drohne fliegen. Die Polizei fertigte hierzu eine Anzeige, die Ermittlungen dauern an. Nach Beendigung der Kundgebung tauchten in der Neustadt mehrere kleinere Gruppen der so genannten Spaziergänger auf. Die Einsatzkräfte ahndeten Verstöße gegen das Versammlungsgesetz und gegen die Coronaverordnung und stellten die Personalien der Teilnehmenden fest. Die Polizistinnen und Polizisten verhinderten auch hier ein gewaltsames Aufeinandertreffen von Gegnern und Befürwortern der Corona Maßnahmen. In der Erlenstraße warfen gegen 19.05 Uhr dunkel gekleidete Personen einen Stein gegen die Windschutzscheibe eines fahrenden Autos. Verletzt wurde niemand, die Polizei prüft Zusammenhänge mit den Versammlungen und ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

