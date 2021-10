Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Am Donnerstag verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Schaden an einem schwarzen BMW. Das Auto stand auf dem Parkplatz eines Blumengeschäfts an der Hochlarmarkstraße. Der Unfall ereignete sich in der Zeit von 12.40 Uhr bis 12.50 Uhr. Der verursachte Schaden liegt bei ca. 1.500 Euro.

Waltrop

Am Ostring verursachte ein Unbekannter einen Schaden von etwa 1.200 Euro an einem schwarzen Mercedes-Benz und flüchtete anschließend unerkannt vom Unfallort. Die Flucht ereignete sich zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagabend.

Herten

Am Donnerstag fuhr ein 92-jähriger Autofahrer, um 17.30 Uhr, auf der Annastraße in Richtung Heinrichstraße. Ein bislang unbekannter Autofahrer kam ihm auf der Straße entgegen. Als der Unbekannte an einem, am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagen, vorbeifuhr, kam er auf die Fahrspur des 92-Jährigen. Der 92-jährige Hertener wich dem Fahrer aus und fuhr dabei in eine Hecke. Der flüchtige Wagen soll schwarz gewesen sein. Nähere Angaben zum Fahrzeug oder zum Fahrer liegen bislang nicht vor.

Am Donnerstag kam es, gegen 22.45 Uhr, zu einer Unfallflucht auf der Feldstraße. Der flüchtige Fahrer konnte im Nachgang ermittelt werden. Ein zum Unfallzeitpunkt unbekannter Autofahrer fuhr mit seinem Auto auf der Feldstraße in Richtung Innenstadt und kollidierte, ca. 60m nach dem Ebbelicher Weg, mit einem geparkten Fahrzeug. Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurde der geparkte Wagen auf ein zweites geparktes Auto geschoben. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden. Der Verursacher flüchtete anschließend vom Unfallort. Er fuhr mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Innenstadt davon. Zeugen gaben den entscheidenden Hinweis. Die Polizei fand das geparkte Fahrzeug des Unfallverursachers kurze Zeit später an der Ecke Kaiserstraße/ Snirgelskamp. Anschlussermittlungen brachten die Polizei schließlich auf einen 40-jährigen Hertener. Da sich Anhaltspunkte auf den Konsum von Alkohol ergaben, wurden ihm auf der Polizeiwache von einem Arzt Blutproben entnommen. Das Auto wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Insgesamt verursachte der Unfallfahrer einen Schaden von ca. 6.000 Euro.

Gladbeck

Auf dem Parkplatz einer Fastfoodkette an der Rockwoolstraße kam es am Donnerstag zu einer Unfallflucht mit einem Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Der unbekannte Autofahrer beschädigte, gegen 23 Uhr, einen schwarzen Opel Astra. Bei dem Verursacher könnte es sich um den Fahrer eines hellen SUV gehandelt haben.

Marl

Zwischen Donnerstag, 23.30 Uhr, und heute, 08.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen roten Nissan Micra am Hülsmannsfeld. Der Unbekannte flüchtete unerlaubt von Unfallort und hinterließ einen Schaden von schätzungsweise 1.500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

