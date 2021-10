Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unfall am Kreisverkehr

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag kam es, gegen 20 Uhr, am Kreisverkehr auf der Hohenzollernstraße/ Mühlenstraße zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Fahrradfahrerin. Eine 17-jährige Recklinghäuserin querte die Hohenzollernstraße in Höhe des Kreisverkehrs mit ihrem Fahrrad. Sie fuhr über den Fußgängerüberweg. Dabei stieß sie mit einem 21-jährigen Autofahrer aus Recklinghausen zusammen, der den Kreisverkehr auf der Hohenzollernstraße, in Richtung Innenstadt, verließ. Das Mädchen stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen war nicht vor Ort. Es entstand ein Schaden von ca. 3.300 Euro.

