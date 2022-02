Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0072 --Schwerer Unfall auf der Autobahn--

Bremen (ots)

Ort: Autobahn 27, Fahrtrichtung Cuxhaven Zeit: 31.01.2022, 22:50 Uhr

Am Montagabend kam eine 26-jährige Frau mit ihrem Peugeot auf der A27 aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Sie prallte gegen mehrere Bäume und überschlug sich mit ihrem Auto. Dabei wurde sie schwer verletzt.

Um 22:50 Uhr befuhr die 26-Jährige den linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Cuxhaven. Etwa kurz nach der Auffahrt Industriehäfen bremste das vor ihr fahrende Auto. Die Frau wollte nach eigenen Angaben scharf rechts ausweichen und verlor so die Kontrolle über ihr Auto. Anschließend schleuderte der Peugeot über alle drei Fahrstreifen, prallte gegen einen Zaun und mehrere Bäume, überschlug sich und blieb in einem Waldstück liegen. Die 26-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer des Einsatzes musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Es kam zu keinen Verkehrsbehinderungen. Die weiteren Ermittlungen, auch zur Unfallursache, dauern an.

Zeugenhinweise nimmt die Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen unter 0421 361-14850 entgegen.

