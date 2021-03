Polizei Hamburg

POL-HH: 210305-3. Verfolgungsfahrt auf der B 75 führt zu vorläufiger Festnahme und Zuführung

Hamburg (ots)

Zeit: 04.03.2021, 12:15 Uhr

Ort: Hamburger Stadtgebiet, B 75, ab Anschlussstelle (AS) Wilhelmsburg über AS Georgswerder bis Veddeler Brückenstraße

Beamte der Verkehrsdirektion Süd (VD 4) haben gestern einen 27-jährigen Deutschen nach einer Verfolgungsfahrt auf der B 75 vorläufig festgenommen. Der Fahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem fanden die Beamten im Fahrzeug nicht geringe Mengen Betäubungsmittel und stellten diese sicher. Die Verkehrsdirektion Süd und das Rauschgiftdezernat (LKA 68) übernahmen die Ermittlungen.

Die Besatzung eines zivilen ProViDa-Streifenwagens bemerkte auf der B 75 in Fahrtrichtung Norden einen weißen Ford Fiesta, der in aggressiver Fahrweise mehrfach andere Fahrzeuge rechts überholte und die B 75 an der AS Georgswerder verließ.

Dort sollte der Fahrer angehalten und überprüft werden. Statt den Anweisungen der Beamten Folge zu leisten, flüchtete der Fahrer mit seinem Fahrzeug.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten das Fahrzeug letztlich in der Veddeler Brückenstraße stellen und den Fahrer vorläufig festnehmen.

Bei seiner Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der 27-Jährige noch nie im Besitz einer Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Darüber hinaus waren die am Ford Fiesta angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet. Zudem war das Fahrzeug weder versichert noch versteuert.

Da Besitzverhältnisse unklar waren, wurde das Fahrzeug sichergestellt.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten Betäubungsmittel in nicht geringer Menge (Amphetamine, Kokain, Ecstasy und Marihuana) sowie Verpackungsmaterial und stellten diese sicher. Das LKA 68 übernahm die weiteren Ermittlungen.

Dem 27-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde er erkennungsdienstlich behandelt und einem Haftrichter zugeführt.

Die Ermittlungen dauern an.

Th.

