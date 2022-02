POL-HB: Nr.: 0073 --Einbrecher im Seniorenpark

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Burglesum, OT Burg-Grambke, Am Burgplatz Zeit: 01.02.22, 22 Uhr

Zwei Diebe drangen am Dienstagabend in Burg-Grambke in einen Seniorenpark ein und entwendeten aus der Wohnung einer 93 Jahre alten Frau Geld und Schmuck. Die Polizei konnte einen Verdächtigen auf der Flucht stellen und festnehmen.

Das Duo kletterte auf einen Balkon des Wohnparks in der Straße Am Burgplatz und gelangte durch ein auf Kipp stehendes Fenster in die Wohnung der 93-Jährigen. Die Eindringlinge durchwühlten die Schubladen und entwendeten Geld und Schmuck. Die Seniorin hielt sich zur Tatzeit im Wohnzimmer auf, entdeckte den Einbruch und ließ die Polizei alarmieren. Schnell eingetroffene Einsatzkräfte erblickten in unmittelbarer Nähe des Hauses zwei verdächtige Männer, die umgehend die Beine in die Hand nahmen und die Flucht ergriffen. Die Polizisten erwiesen sich allerdings schon in Olympiaform, rannten hinterher und stellten einen 17 Jahre alten mutmaßlichen Einbrecher. Bei dem Jugendlichen, der Polizei schon durch Eigentumsdelikte bekannt, stellten die Ermittler einen Teleskopschlagstock sicher. Er wurde festgenommen, die Staatsanwaltschaft prüft die Beantragung eines Untersuchungshaftbefehls wegen Wiederholungsgefahr. Die Ermittlungen zu seinem Komplizen dauern an.

