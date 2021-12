Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Junge von Transporter angefahren

Worms (ots)

Wie der 56-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter heute Morgen mitteilte, sei er gegen 07:30 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße mit einem Kind auf einem Fahrrad zusammengestoßen. Der Junge sei allerdings unmittelbar weitergefahren, ob dieser verletzt wurde ist nicht bekannt. Der Wormser wollte aus Richtung Innenstadt kommend nach rechts in die Bebelstraße abbiegen und übersah dabei den von rechts kommenden Radfahrer. Bei geringer Geschwindigkeit kam es zum Anstoß. Ohne zu stürzen oder zu stoppten radelte der unbekannte Junge im Grundschulalter in Richtung Hochheimer Straße davon. Am Transporter entstand kein Sachschaden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

