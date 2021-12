Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Wohnungseinbruch

Worms (ots)

Am vergangenen Samstag, in der Zeit von 18:30 bis 21:45 Uhr wurde in Worms-Wiesoppenheim in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten die Terrassentür im rückwärtigen Bereich des Wohnhauses in der Straße Im Gehrchen auf und gelangten dadurch ins Innere. Während der Abwesenheit der Bewohner durchsuchten sie alle Räume nach Wertsachen. Mit Schmuck und einem Tresor, den sie von der Wand hebelten, machten sich die Täter aus dem Staub. Beim Abtransport des Tresors durch angrenzende Grundstücke wurden die Täter allerdings von einem Nachbarn gestört, der gegen 21:45 Uhr zwei Männer in seinem Garten entdeckte. Diese flüchteten daraufhin und ließen den Stahlschrank in dessen Garten zurück. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell