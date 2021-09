Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Reisebus streift geparktes Auto (09.09.2021)

Konstanz (ots)

Zu einem Streifvorgang zwischen einem Reisebus und einem Auto ist es am Donnerstag auf einem Parkplatz an der Grenzbachstraße gekommen. Gegen 11.30 Uhr streifte ein Reisebus einen abgestellten Mercedes C 220. Es entstand ein Gesamtschaden von 5.000 Euro an den beiden Fahrzeugen.

