Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Parkendes Auto durch Fahrzeugtüre beschädigt (09.09.2021)

Konstanz (ots)

Ein parkendes Auto ist am Donnerstag zwischen 10.00 Uhr und 10.30 Uhr mit der Fahrzeugtüre eines anderen Autos beschädigt worden. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Carl-Benz-Straße stieß der Fahrer eines Fords mit schweizerischem Thurgauer Kennzeichen ("TG-") eine Autotür gegen einen parkenden Chevrolet und fuhr anschließend davon. Es entstand ein Schaden an der linken Hintertür des Chevrolets in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise zu dem Verursacher nimmt das Polizeirevier Konstanz, Telefon 07531 995-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell