Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Hamm am Rhein - Verkehrsunfallflucht

Worms (ots)

Gestern Abend streifte eine Autofahrerin in Hamm einen geparkten PKW und flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle. Die 46-Jährige befuhr gegen 19:00 Uhr die Straße Hinter der Kirche wo sie im Vorbeifahren einen längs am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW streifte und Sachschaden verursachte. Der Geschädigte hörte den Aufprall und erkannte aus dem Fenster, wie sich das verursachende Fahrzeug ohne anzuhalten entfernte. Die Fahrerin und ihr PKW, der frische Unfallspuren auswies, konnten an der Halteranschrift angetroffen werden. Gegen die 46-jährige Frau wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell