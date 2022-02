Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0075 --Polizei verteilt Flyer auf dem Unigelände--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Lehe, Enrique-Schmidt-Straße Zeit: 04.02.2022, 11 Uhr

Nach dem Tötungsdelikt an einer jungen Polizistin und einem jungen Polizisten in Rheinland Pfalz stellten Einsatzkräfte der Polizei Bremen am Dienstag auf dem Gelände der Universität ein abscheuliches Plakat sicher, siehe hierzu auch die Pressemitteilung des Senators für Inneres. Die Ermittler suchen weiter nach den Tätern und werden am Freitag im Umfeld der Universität Flyer verteilen.

Unbekannte befestigten in der Nacht von Montag auf Dienstag ein großes Transparent an einem Geländer des Universitäts-Boulevards oberhalb der Enrique-Schmidt-Straße. Das Plakat bezog sich auf die tödlichen Schüsse auf die beiden jungen Menschen in Rheinland-Pfalz. Die Aufschrift lautete: "Zwei weniger - ACAB". Das Banner wurde umgehend abgenommen und sichergestellt. Da der Inhalt im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Tatgeschehen in Rheinland-Pfalz zu sehen war, wurde hierdurch der Straftatbestand des § 140 StGB, der Billigung von Straftaten verwirklicht.

Um die Tat aufklären und die Täter zur Verantwortung ziehen zu können, bittet die Polizei Bremen auch um Mithilfe aus der Bevölkerung und erhofft sich von der Verteilung der Handzettel weitere Erkenntnisse. Alle Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421-362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell