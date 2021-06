Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand eines Kiosks

Waldfischbach-Moschelmühle (ots)

Am Donnerstag, um 05:00 Uhr, wurde Rauch am Kiosk auf dem Parkplatz der "Schuhwelt auf der Moschelmühle gemeldet. Der Brand konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Nach ersten Schätzungen liegt die Schadenshöhe im niedrigen vierstelligen Bereich. Da die Brandursache noch ungeklärt ist, hofft die Polizei auf Zeugen oder Hinweisgeber. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell