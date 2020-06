Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Radfahrerin schwer verletzt

Vreden (ots)

Schwere Verletzungen hat sich eine 79-Jährige am Donnerstag in Vreden zugezogen. Die Vredenerin fuhr mit ihrem Rad auf dem Hoogen Weg aus Richtung Kämpenweg kommend in Richtung Am Bülten, als ein sechsjähriges Kind ihren Weg mit seinem Rad kreuzte. Die Radfahrer kollidierten und stürzten zu Boden. Das Kind erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die verletzte 79-Jährige in ein Krankenhaus.

