Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Zusammenstoß von Pedelecfahrern

Vreden (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 74-jährige Pedelecfahrerin in Vreden zugezogen. Die Vredenerin fuhr auf dem Butenwall aus Richtung Bahnhofstraße kommend in Richtung Wüllener Straße. Ebenfalls mit einem Pedelec war ein 67-Jähriger auf dem Radweg zwischen der Ausbachstraße und dem Butenwall unterwegs, um diesen zu queren. Die 74-Jährige stieß im Kreuzungsbereich mit dem Vredener zusammen und stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von circa 300 Euro.

