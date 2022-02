Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0077 --Polizeieinsatz in Farge--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Blumenthal, OT Farge, Richard-Taylor-Straße Zeit: 02.02.2022, 13:50 Uhr

Mittwochnachmittag löste ein 15-Jähriger einen größeren Polizeieinsatz in Farge aus. Er soll von seiner Mutter mit einer Schusswaffe bedroht worden sein. Die 47-Jährige wurde von Spezialeinsatzkräften vorläufig festgenommen. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Gegen 13:50 Uhr rief ein 21-Jähriger bei der Polizei an und teilte mit, dass sein 15-jähriger Bruder ihn anrief und behauptete, von seiner Mutter mit einer Schusswaffe bedroht worden zu sein und die Waffe auch gegen andere richten zu wollen. Kurze Zeit später, war die Polizei mit starken Kräften in der in der Richard-Taylor-Straße. Der 15-Jährige konnte im weiteren Verlauf das Haus selbstständig verlassen und wurde von Polizisten in Empfang genommen. Der Jugendliche gab an, dass sich außer seiner Mutter noch seine achtjährige Schwester, sein elf Jahre alter Bruder und sein 49 Jahre alter Stiefvater als auch ein Hund im Haus befanden. Spezialeinsatzkräfte nahmen die Mutter vorläufig fest, die sich kooperativ zeigte und zuvor noch ihren Hund anleinte. Bei ihr wurde keine Schusswaffe gefunden. Ihre beiden Kinder als auch ihren Lebensgefährten trafen die Einsatzkräfte unverletzt im Haus an. Bei einer anschließenden angeordneten Wohnungsdurchsuchung fanden und beschlagnahmten Polizisten eine Schusswaffe, acht Patronen eine hohe Bargeldsumme und zwei Fahrzeugschlüssel. Es stellte sich heraus, dass die 47-Jährige einen Vollstreckungshaftbefehl hatte, den sie sofort bezahlte. Polizisten führten mit ihr eine Gefährderansprache durch und fertigten eine Strafanzeige wegen Androhen von gegenwärtiger Gefahr von Leib und Leben. Der 15-Jährige wurde in die Obhut des Jugendamtes übergeben. Seine Geschwister als auch der Lebensgefährte der Mutter konnten nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder nach Hause gehen. Weitere Ermittlungen dauern an.

