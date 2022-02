Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0079 --Gruppe schlägt zwei Männer krankenhausreif--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Osterholz, OT Ellenerbrok-Schevemoor, Züricher Straße Zeit: 05.02.2022, 20.15 Uhr

Zwei Männer wollten am Samstagabend eine Gaststätte in Bremen-Osterholz aufsuchen. Da sie keinen ausreichenden Impfschutz hatten, wurden sie abgewiesen und zerstörten die Scheibe der Eingangstür. Daraufhin schlug eine mehrköpfige Personengruppe das Duo zusammen.

Die beiden 38 und 39 Jahre alten Bremer wollten in eine Kneipe in die Züricher Straße gehen. Der Eintritt wurde ihnen allerdings von der 21-jährigen Mitarbeiterin verwehrt, da beide nicht über die Voraussetzungen der aktuellen Corona Regeln verfügten. Die Männer wurden wütend, schlugen eine Scheibe der Gaststätte ein und entfernten sich. Wenige Augenblicke später sollen etwa zehn Personen die beiden angegriffen und mit Faustschlägen und Tritten traktiert haben. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Die 38 und 39-Jährigen wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den Angreifern, die nicht näher beschrieben werden konnten, dauern an. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

