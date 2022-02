Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0080--Schweigeminute für getötete Polizisten--

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bremen (ots)

-

Ort: Polizei Bremen Zeit: 4.2.22, 10 Uhr

Nach der Tötung einer Polizeibeamtin und eines Polizeibeamten in Rheinland-Pfalz fand am Freitag ab 10 Uhr eine Gedenkveranstaltung in Kusel statt.

Die Trauerfeier begann mit einer bundesweiten Gedenkminute. Auch in Bremen traten um 10 Uhr Polizistinnen und Polizisten vor ihre Dienststellen und setzten ein sichtbares Zeichen ihrer Anteilnahme und Solidarität.

Polizeipräsident Dirk Fasse: "Unsere Kolleginnen und Kollegen riskieren ihre Gesundheit und auch ihr Leben in diesem Beruf für die Gesellschaft. Das ist ihnen in Zeiten, in denen Teile dieser Gesellschaft Polizisten den Tod wünschen oder sie aufs übelste beleidigen, hoch anzurechnen. Sie alle haben heute nicht nur Trauer und Mitempfinden zum Ausdruck gebracht, sondern auch ein Signal gesetzt für den Wunsch nach mehr Respekt für ihre Arbeit."

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell