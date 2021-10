Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Bei der Fahrzeugkontrolle nervös geworden

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Am Samstagabend kontrollierte die Polizei im Ortsbereich Waldfischbach einen Pkw-Fahrer. Während der Kontrolle wurde der 30-jährige Fahrer immer nervöser. Da die Polizeibeamten zusätzlich deutlichen Atemalkoholgeruch bei dem Mann feststellen konnten, boten sie ihm einen Atemalkoholtest an. Der Mann führte diesen Test freiwillig durch. Das Ergebnis kam nahe an die sogenannte 0,5-Promille-Grenze heran. Der Mann war nach einem belehrenden Gespräch damit einverstanden sein Fahrzeug stehen zu lassen bis der Alkohol in seinem Körper abgebaut ist. /piwfb

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell