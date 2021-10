Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Pirmasens (ots)

Am 15.10.2021 um 17:45 Uhr wird der Polizei in Pirmasens ein Verkehrsunfall in der Hillstraße in Pirmasens gemeldet. Bei der Unfallaufnahme vor Ort wird kein Schaden an den betreffenden Fahrzeugen festgestellt. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Fahrerin des unfallverursachenden Fahrzeugs nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die 26-Jährige Fahrerin war bei der Aufnahme durch die Beamten jedoch nicht mehr vor Ort. Gegen sie wird ein Strafverfahren eingeleitet. |pips

