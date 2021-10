Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Kraftfahrsteuergesetz

Pirmasens (ots)

Am 15.10.2021 gegen 11:30 Uhr wurde durch die Polizei in Pirmasens ein Rollerfahrer in Nähe der Streckbrücke mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Bei der durchgeführten Verkehrskontrolle beleidigte er die Beamten und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Der mitgeführte Roller wurde zwecks Prüfung zur Dienststelle verbracht. Es wurde festgestellt, dass der Roller eine Höchstgeschwindigkeit von 98 km/h, anstatt der erlaubten 25 km/h, erreicht. Der Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen den 30-Jährigen Fahrer wurden Strafverfahren eingeleitet. |pips

