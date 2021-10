Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung

Hornbach (ots)

Am 14.10.2021, gegen 16.20 Uhr, wurde in Hornbach in der Bitscher Straße ein PKW mit französischem Kennzeichen durch die Bundespolizei kontrolliert. Hierbei wurde durch den Fahrer ein gefälschter Führerschein vorgelegt. Dieser wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Die weitere Sachbearbeitung übernimmt die Polizei Zweibrücken. Auf den Fahrer kommt eine Strafanzeige zu. |pizw

