POL-PDPS: Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von ca. 23.500 Euro entstand am 14.10.2021 gegen 17:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall, der sich in der Adam-Müller-Straße ereignete. Als dort ein 19-jähriger PKW-Fahrer nach links in die Maler-Bürkel-Straße abbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden 45-jährigen PKW-Fahrer, so dass es zum Zusammenstoß beider PKW kam. Nach dem Zusammenstoß prallten beide Fahrzeuge noch gegen einen im Einmündungsbereich der Maler-Bürkel-Straße verkehrsbedingt wartenden PKW, wodurch dieser im Frontbereich beschädigt wurde. Der PKW des Unfallverursachers und der PKW des 45-jährigen waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. |pdps

