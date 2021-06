Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Falsche Wasserwerker unterwegs

Mönchengladbach (ots)

Zwei Männer haben sich am Freitagnachmittag, gegen 17 Uhr, als Wasserwerker ausgegeben und sich so Zutritt zu der Wohnung einer 88-Jährigen an der Straße Burgfreiheit verschafft.

Sie gaben an, die Heizungsleitungen in der Wohnung entlüften zu müssen, woraufhin die Seniorin dem Duo Eintritt in ihre Wohnung gewährte. Einer der Männer geleitete die Wohnungsbesitzerin gleich ins Badezimmer, um dort die Leitungen mit ihrer Hilfe überprüfen zu können. Dabei stellte sich der Mann in die zuvor geschlossene Badezimmertür, so dass die Frau nicht mehr aus dem Raum konnte. Kurze Zeit später verließen sie das Bad. Der andere Mann, der sich währenddessen unbeobachtet in der Wohnung aufgehalten hatte, bedankte sich mit Händedruck bei der Seniorin für ihre Mithilfe. Dann verschwanden beide zügig. Der 88-Jährigen kam das Ganze später komisch vor. Als sie nachsah, fehlten sowohl ein niedriger zweistelliger Bargeldbetrag, als auch Schmuckstücke.

Die Männer können wie folgt beschrieben werden: Der erste Mann war zwischen 50 und 60 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, kräftige Statur, Glatze, sprach mit osteuropäischem Dialekt, osteuropäisches Erscheinungsbild. Der zweite Mann war etwa 20-25 Jahre alt, ungefähr 1,85 Meter groß, schlanke Statur, gebräunter Teint, trug eine Kappe.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um Hinweise. Diese nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen.

Außerdem warnt die Polizei Mönchengladbach noch einmal eindringlich: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Und lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell