Polizei Münster

POL-MS: Pedelec-Fahrerin die Vorfahrt genommen - 59-Jährige schwer verletzt - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Dienstagabend (14.12., 17:25 Uhr) einer 59-Jährigen am Neutor die Vorfahrt genommen und ist anschließend davon gefahren. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Die 59-jährige Pedelec-Fahrerin kam vom Schlossplatz und fuhr auf dem Radweg in Richtung Steinfurter Straße. Der unbekannte Autofahrer war in gleicher Richtung unterwegs. An der Kreuzung Neutor Ecke Lazarettstraße bog der Pkw-Fahrer plötzlich bei Grün nach rechts ab und nahm der 59-Jährigen so die Vorfahrt. Die Münsteranerin musste voll abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern und stürzte von ihrem Rad. Ob das Pedelec den Pkw auch berührt und der Fahrer den Unfall wahrgenommen hat, ist Bestandteil der Ermittlungen. Dieser fuhr ohne anzuhalten davon. Rettungskräfte brachten die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus.

Der Unbekannte war mit einem weißen Pkw, vermutlich einem VW Caddy, unterwegs. Dieser hatte eine blaue Aufschrift angebracht und trug die Städtekennung EN (Ennepetal).

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell