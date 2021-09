Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.09.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Bitzfeld: Betrunkener wird von S-Bahn gestreift

Ein offensichtlich betrunkener Mann lief Mittwochnacht in Bitzfeld vor eine S-Bahn. Gegen Mitternacht schwankte der 29-Jährige bei der Haltestelle Bitzfeld auf die Gleise und wurde von einer Richtung Öhringen einfahrenden S-Bahn gestreift und leicht verletzt. Er löste damit einen Großeinsatz aus, Rettungswagen, Notarzt, freiwillige Feuerwehr Bretzfeld, Notfallmanager der Bahn und Polizei kamen vor Ort. Der Mann hatte nach dem Zusammenstoß noch versucht, die S-Bahn selbst zu erreichen und einzusteigen. Er wurde dann jedoch mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Öhringen: Frontalzusammenstoß mit Verletzten

Am Dienstagabend kam es in Öhringen zu einem Frontalzusammenstoß mit Verletzten. Ein 29-jähriger Skoda-Fahrer wollte gegen 17.15 Uhr von der Möhriger Straße in die Sudetenstraße abbiegen. Er übersah dabei eine entgegenkommende 32-jährige VW-Fahrerin, die bevorrechtigt war. Es kam zum Zusammenstoß, wobei eines der beiden Kinder, die bei der Tiguan-Fahrerin im Auto saßen, und der Unfallverursacher selbst, leicht verletzt wurden. Sie kamen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt rund 29.000 Euro.

