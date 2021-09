Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.09.2021 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Talheim: Streitigkeiten zwischen Fußgänger und Autofahrer

In Talheim kam es am vergangenen Wochenende zwischen einer Gruppe von Jugendlichen und einem Autofahrer zu Streitigkeiten. Am Freitagabend, gegen 20.45 Uhr, war ein Mann mit seinem Mercedes Sprinter mit Anhänger in der Straße "In den Hofwiesen" unterwegs. Hierbei kam es zu einem Konflikt zwischen dem Fahrer und der circa 15-köpfigen Jugendgruppe, die auf der Straße spielte. Was an diesem Abend genau passierte, ist Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

