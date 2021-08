Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecher festgenommen

Hamm (ots)

Ermittlungen nach einem Wohnungseinbruch an der Straße Am Frienbusch führten am Montag, 2. August, zu der Festnahme des mutmaßlichen Einbrechers.

Der 30-jährige Tatverdächtige fiel in der Vergangenheit bereits häufiger wegen Diebstahls- und Einbruchsdelikten auf und hat keinen festen Wohnsitz.

Er soll nun einem Haftrichter vorgeführt werden. Inwieweit er für weitere Taten in Frage kommt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell