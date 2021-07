Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Zeuge beobachtet Vorfall mit Kind

Borken (ots)

Eine verdächtige Beobachtung hat ein Zeuge in der zurückliegenden Woche in Borken gemacht. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch, 07.07., gegen 13.45 Uhr auf der Kapellenstraße unweit der Brücke über die Aa: Ein etwa zehn bis zwölf Jahre altes Mädchen sei dort mit einem Fahrrad unterwegs gewesen. Ein Unbekannter habe das Kind angehalten und bedrängt, woraufhin es sich gewehrt und um Hilfe gerufen habe. Als der Mann den Zeugen erblickte, habe er sich entfernt und das Mädchen sei weggefahren.

Zu dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: circa 1,75 bis 1,85 Meter groß, stabile Figur, kurze schwarze Haare und bekleidet mit einer schwarzen Lederjacke. Das Kind habe schulterlange blonde Haare gehabt und ein gelbes Kleid getragen.

Bislang liegt ausschließlich die Aussage des Zeugen vor. Weder das Kind noch dessen Eltern haben sich bislang an die Polizei gewandt. Die Polizei bittet die Eltern des Mädchens sowie weitere mögliche Zeugen, sich unter Tel. (02861) 9000 mit der Kripo in Borken in Verbindung zu setzen.

