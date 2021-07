Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - "Schwerer" Diebstahl

Bild-Infos

Download

Stadtlohn (ots)

"Vier Mann - vier Ecken": Diese Gedanken werden sich die Diebe aus zweierlei Sicht nicht gemacht haben, als sie einen Mühlstein in Stadtlohn entwendeten. Zum einen hat die Beute keine Ecken und zum anderen wiegt sie 1,5 Tonnen. Das Gewicht hätte wohl auch vier Männer überfordert. Zugetragen hat sich der "schwere" Diebstahl zwischen Donnerstag, 13.00 Uhr, und Freitag, 11.00 Uhr, an der Eschstraße. Dort lehnte das Granitobjekt mit einem Durchmesser von rund 1,40 Metern und einer Dicke von circa 30 Zentimetern an einer Scheunenwand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell