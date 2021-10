Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Geparktes Auto angefahren - Unfallflucht; Maishäcklser durch Metallgegenstand beschädigt

LK Verden (ots)

Geparktes Auto angefahren - Unfallflucht Oyten. Ein in der Industriestraße geparktes Auto wurde am Dienstag zwischen 15 Uhr und 17 Uhr von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Halter des Smart Roadster hatte diesen auf dem Parkstreifen in Höhe der Hausnummer 40 abgestellt. Vermutlich ist der Schaden durch ein Rangiermanöver eines davor geparkten anderen Fahrzeuges entstanden. Der Schaden liegt bei ca. 1500 Euro. Mögliche Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Oyten unter 04207-911060.

Maishäcklser durch Metallgegenstand beschädigt Ottersberg. Auf einem Feld in Ottersberg wurde am Montagnachmittag ein Maishäcksler durch einen Gegenstand beschädigt. Ein Mitarbeiter des geschädigten Landwirtes hatte gegen 16 Uhr mit den Erntearbeiten auf dem Feld am Wilstedter Kirchweg begonnen. Kurz nach Fahrtantritt bemerkte er plötzlich ein lautes Geräusch, stoppt die Maschine umgehend und stellt dann einen metallischen Gegenstand fest. Der Schaden an dem Maishäcksler wird auf 50.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen, die Angaben zur Herkunft oder Ablage des Gegenstandes auf dem Feld machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Ottersberg unter 04205-315810.

