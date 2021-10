Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Verkehrsunfall mit Leichtverletzten ++ Schornsteinbrand verhindert ++

Landkreis Osterholz (ots)

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Lilienthal. Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 8 bei Kleinmoor in Lilienthal sind am Montagnachmittag zwei Personen leicht verletzt worden. Eine 83-jährige Fahrzeugführerin aus Lilienthal war aus bisher unbekannten Gründen mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten und dort seitlich mit dem Wagen eines 61-jährigen Mannes aus Osterholz-Scharmbeck zusammengestoßen. Die beiden Unfallbeteiligten wurden vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Schornsteinbrand verhindert

Ritterhude. Zu einem größeren Feuerwehreinsatz kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Straße Auf den Rathen in Ritterhude. Besorgte Anwohner hatten eine Rauchentwicklung im Dachgeschoss eines Wohnhauses gemeldet. Die eingesetzte Feuerwehr stellte bei der Überprüfung fest, dass es in dem Schornstein aus ungeklärter Ursache zu einem Brandausbruch gekommen war. Nach der Unterbrechung der Luftzufuhr im Schornstein konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Bei dem Einsatz wurden weder Personen verletzt noch entstand Gebäudeschaden.

