Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahrradfahrer spuckt Frauen ins Gesicht - Mann offenbar psychisch krank

Bad Oeynhausen (ots)

Ein offenbar psychisch kranker Mann hat am Dienstag im Laufe des Tages drei Frauen an unterschiedlichen Orten angespuckt. Der Polizei ist der Mann mittleren Alters bekannt und ermittelt seit geraumer Zeit gegen ihn wegen gleich gelagerter Fälle.

Am Dienstagmorgen tauchte der Mann ohne eine Maske zu tragen gegen 8.30 Uhr mit seinem Fahrrad an einem "Drive-In-Schalter" einer Bäckerei an der Detmolder Straße auf. Hier beugte er sich durch das Fenster und spuckte einer 44-jährigen Verkäuferin ins Gesicht. Die Frau hatte ihn zuvor auf die Maskentragepflicht hingewiesen.

Zur Mittagszeit um kurz nach 13 Uhr wurde ebenfalls auf der Detmolder Straße eine 61 Jahre alte Frau Opfer einer solch ekelerregenden Attacke. Hier hatte der Mann die zu Fuß auf dem Gehweg befindliche Frau im Vorbeifahren angespuckt.

Letztlich kam es am Abend gegen 21.10 Uhr an der Ecke Detmolder Straße/Schulstraße zum dritten Vorfall. Als eine 38-jährige Frau einen Imbiss verließ, spuckte der Radfahrer im Vorbeifahren auch dieser Frau ins Gesicht.

In den zurückliegenden Wochen ereigneten sich bereits mehrere derartiger Taten in der Kurstadt, die mutmaßlich auf das Konto des Mannes gehen. In einigen Fällen kam es zusätzlich zu Beleidigungen. Daher wird gegen den Mann wegen des Vorwurfs der Beleidigung und vorsätzlichen Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell