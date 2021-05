Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahndungsrücknahme: Täter-Quintett identifiziert

Minden, Kreis Minden-Lübbecke (ots)

Nachdem die Polizei Minden-Lübbecke am gestrigen Montag, 18. Mai die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach einem mutmaßlichen Täter-Quintett bat, ist die Identität der Gesuchten nun geklärt.

So führten nach nicht einmal einem Tag zahlreiche Hinweise in Verbindung mit in der Folge durchgeführten polizeilichen Recherchen zu fünf 16 bis 19 Jahre alten männlichen Personen aus Minden. Das Quintett steht unter Verdacht im August des vergangenen Jahres in der Viktoriastraße einen 34 Jahre alten Mann körperlich angegriffen und verletzt zu haben.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell