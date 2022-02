Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0086 --Festnahmen nach versuchter Geldautomatensprengung in der Innenstadt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Schlachte Zeit: 08.02.2022, 2.15 Uhr

Unbekannte versuchten in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Geldautomaten in der Bremer Innenstadt zu sprengen. Der Versuch misslang, Einsatzkräfte konnten zwei Verdächtige festnehmen.

Die Täter schlossen gegen 2 Uhr nachts zwei Gasflaschen mittels Schläuchen an einen Geldautomaten an der Schlachte an. Das Gasgemisch trat dabei auch in das angrenzende Wohn- und Geschäftshaus ein. Anschließend wurde vor dem Automaten ein Feuer entzündet. Es kam allerdings nicht zu einer Explosion und die Männer flüchteten unverrichteter Dinge. Ein Zeuge wurde auf die Situation aufmerksam und alarmierte die Polizei. Da die hinzugezogene Feuerwehr einen erhöhten Gaswert im Haus feststellte, mussten die Bewohner vorübergehend evakuiert und vor Ort untersucht werden. Verletzt wurde niemand. Nach erster Einschätzung der Experten hätte das Gasmischverhältnis zu einer unkontrollierten Sprengung und damit auch zu Gefahr für Leib und Leben Unbeteiligter führen können.

Im Rahmen der Fahndung stellten Polizisten im Viertel zwei 16 und 30 Jahre alte Verdächtige, auf denen die Personenbeschreibungen zutrafen und nahmen sie fest. Eine Haftprüfung und weitere Ermittlungen dauern an.

Die Polizei fragt: Wer hat zur angegebenen Zeit an der Schlachte verdächtige Beobachtungen gemacht, wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Es wird speziell auch ein Zeuge gesucht, der sich mit den Festgenommen kurz unterhalten haben soll und von ihnen angeblich aufgefordert wurde, die Polizei zu rufen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell