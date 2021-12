PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Vorsicht vor betrügerischen SMS

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

In der Weihnachtszeit versuchen Betrüger verstärkt, mit falschen SMS über eine angebliche Paketlieferung an die Daten potentieller Opfer zu kommen, so auch im Hochtaunuskreis. Arglose Smartphonenutzerinnen und -nutzer werden hier zur Installation einer, als Paketverfolgungs-App getarnten, Schadsoftware verleitet.

Gerade im Zuge der Coronapandemie werden in der Weihnachtszeit viele Geschenke über Onlineanbieter bestellt und versandt. Wer ein Paket erwartet und dann eine SMS über einen angeblichen Zustellversuch mit Ablagenachricht erhält, ist geneigt, den kryptisch wirkenden Link am Ende der Nachricht anzuklicken, ohne weiter darüber nachzudenken. Die Betroffenen werden zum Download einer angeblich notwendigen App zur Sendungsverfolgung animiert oder direkt auf eine betrügerische Webseite weitergeleitet, wo sie ihre Daten preisgeben sollen. Durch Installation der App gelangen die Täter an hochsensible Daten der Opfer.

Die Polizei warnt daher vor dem Öffnen von SMS unbekannter Absender. Insbesondere sollten Empfänger solcher Nachrichten misstrauisch werden, wenn sie am Ende der Nachricht auf eine ihnen unbekannte Seite geleitet werden sollen. Laden Sie keine Dateien aus unbekannten Quellen herunter. Löschen Sie die verdächtige SMS unverzüglich. Weitere Informationen zu dem Phänomen sowie Verhaltenshinweise sind über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik unter dem Suchbegriff "Smishing" (Zusammensetzung aus SMS und Phishing) zu finden.

Im Anhang dieser Meldung befindet sich als Beispiel für eine betrügerische SMS ein entsprechender Screenshot.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell