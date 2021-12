POL-HG: Telefonbetrüger machen mit Schockanruf Beute +++ Wohnungstür aufgebrochen +++ Audi fährt gegen geparktes Auto +++ Schaden an Volkswagen hinterlassen

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Telefonbetrüger machen mit Schockanruf Beute, Bad Homburg v. d. Höhe, Frölingstraße, 10.12.2021, gg. 16.45 Uhr (pa)Am Freitag machten Telefonbetrüger in Bad Homburg mit der Masche des Schockanrufs Beute. Am Nachmittag klingelte das Telefon einer Bad Homburger Seniorin. Der Mann am anderen Ende der Leitung schilderte, dass ein Angehöriger der Dame einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte, sich nun in Untersuchungshaft befände und nur gegen eine Kaution auf freien Fuß käme. Den dreisten Betrügern gelang es so schließlich, die Angerufene zur Übergabe von Schmuckstücken im Wert von mehreren Tausend Euro zu bringen. Als Übergabeort wurde eine Bushaltestelle in der Frölingstraße gewählt. Dort übergab die Dame den Schmuck gegen 16.45 Uhr an einen Abholer. Dieser wird beschrieben als etwa 30 Jahre alt, circa 170cm bis 175cm groß und dunkel gekleidet. Er habe dunkles Haar gehabt und eine Brille getragen. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

Königstein im Taunus, Im Fasanengarten, 11.12.2021, 13.00 Uhr bis 15.50 Uhr (pa)Am Samstagnachmittag wurde in Königstein in eine Wohnung eingebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen 13.00 Uhr und 15.50 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Im Fasanengarten". Die Täter hebelten die Zugangstür einer dortigen Wohnung auf und durchsuchten die Wohnräume anschließend nach Wertgegenständen. Zum Diebesgut können derzeit noch keine genaueren Angaben gemacht werden. Der an der Wohnungstür verursachte Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Die Bad Homburger Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

3. Bei Einbruch Gartenwerkzeuge gestohlen, Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Eschbach, Bienäcker, 09.12.2021, 20.15 Uhr bis 10.12.2021, 07.10 Uhr (pa)In Bad Homburg Ober-Eschbach kam es in der Nacht zum Freitag zu einem Einbruch in ein Geschäft für Gartentechnik. Unbekannte verschafften sich zwischen 20.15 Uhr abends und 07.10 Uhr am Morgen durch das Aufhebeln einer Zugangstür Zutritt in die in der Straße "Bienäcker" gelegenen Firmenräume. Die Täter entwendeten daraufhin diverse hochwertige Gartengeräte im Wert von einigen Tausend Euro. Ebenfalls bemächtigten sie sich eines Fahrzeugs, das jedoch in der tatortnahen Feldgemarkung wieder aufgefunden werden konnte. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

Kronberg im Taunus, Oberhöchstädter Straße, 12.12.2021, gg. 02.55 Uhr (pa)Bei einem Verkehrsunfall, der sich in der Nacht zum Sonntag in Kronberg zutrug, wurden ein Autofahrer verletzt und zwei Pkw stark beschädigt. Das Unfallgeschehen ereignete sich gegen 02.55 Uhr in der Oberhöchstädter Straße. Ein 40-jähriger Mann war dort mit seinem Fiat 500 aus Richtung Bahnstraße kommend in Fahrtrichtung Schönberger Straße unterwegs, als er auf der glatten Fahrbahn ins Rutschen geriet und nach links von der Fahrbahn abkam. Der Fiat prallte in der Folge gegen einen in Gegenrichtung geparkten Audi. Der 40-Jährige wurde bei der Kollision leicht verletzt. Die Schäden an den beiden Fahrzeugen belaufen sich zusammen auf schätzungsweise 11.000 Euro.

Bad Homburg v. d. Höhe, Gluckensteinweg, 11.12.2021, 16.00 Uhr bis 12.12.2021, 10.00 Uhr (pa)Am Wochenende kam es im Bad Homburger Gluckensteinweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines blauen VW Passat hatte ihren Wagen am Samstagnachmittag am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 138 geparkt. Als sie am Sonntagvormittag zurückkam, wies das Fahrzeug im Frontbereich der Fahrerseite frische Beschädigungen auf. Die Schadenshöhe wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, war der oder die Verantwortliche von der Unfallstelle geflüchtet. Nun ermittelt die Polizeistation Bad Homburg wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegengenommen.

