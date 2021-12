PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Kerzen verursachen Wohnungsbrand +++ mehrere Einbrüche +++ Unfall mit 2 Verletzten und hohem Sachschaden auf der Kanonenstraße +++ mehrere Unfallfluchten

Hochtaunuskreis (ots)

1. Kerzen verursachen Wohnungsbrand

Tatort: 61348 Bad Homburg v. d. Höhe, Am Wingertsberg Tatzeit: Freitag, 10.12.2021, 21:45 Uhr

Sachverhalt: Am Freitag, den 10.12.2021, wurde um 21:45 Uhr ein Wohnungsbrand im 3. OG eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Wie sich später herausstellte, war für den Brand der unsachgemäße Umgang mit Kerzen ursächlich. Diese wurden wohl entzündet und dann nicht mehr beaufsichtigt. Eine Nachbarin hatte die Bewohnerin der Wohnung dann auf den Brand aufmerksam gemacht. Das Mehrfamilienhaus wurde vorsorglich evakuiert. Zu Personenschäden kam es glücklicherweise nicht. Der entstandene Sachschaden in der Wohnung wird auf 6000 EUR geschätzt.

2. Einbruch in Mehrfamilienhaus in Bad Homburg v. d. Höhe

Tatort: PLZ, Ort 61348 Bad Homburg v. d. Höhe, Louisenstraße Tatzeit: Freitag, 10.12.2021, 15:30 Uhr bis 17:10 Uhr

Sachverhalt: Am Freitag, den 10.12.2021, kam es zwischen 15:30 und 17:10 Uhr zu einem Einbruch. Über eine Garage gelangte der Täter an ein Fenster im 1. OG des Mehrfamilienhauses und hebelte dieses auf. Anschließend wurde die Wohnung durchsucht. Abschließende Informationen zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Der Schaden am Fenster wird auf 200 EUR geschätzt. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120 - 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

3. Einbruch in zwei Doppelhaushälften in Oberursel (Ts.)

Tatort: 61440 Oberursel (Ts.), Ebertstraße Tatzeit: Freitag, 10.12.2021, 16:30 bis 18:20 Uhr

Sachverhalt: Bisher unbekannte Täter hebelten bei einer Doppelhaushälfte an beiden Hausseiten jeweils die Terrassentür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Hierbei wurden mehrere Wertgegenstände entwendet. Der Schaden an beiden Terrassentüren wird auf insgesamt 550 EUR geschätzt. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120 - 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

4. Einbruch in Einfamilienhaus in Kronberg im Taunus

Tatort: Kronberg im Taunus, Limburger Straße 45 Tatzeit: Samstag, 11.12.2021, 20:00 Uhr bis Sonntag 12.12.2021, 02:00 Uhr

Sachverhalt: Der oder die unbekannten Täter brachen in das Einfamilienhaus ein, indem sie zunächst einen Rollladen hochschoben und dann durch das gekippte Badezimmerfenster in das Haus eindrangen. Im Inneren wurde das Schlafzimmer komplett durchwühlt. Es wurden Bargeld sowie Schmuck von bisher ungeklärtem Wert entwendet. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120 - 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

5. Einbruch in Einfamilienhaus in Wehrheim

Tatort: Spessartstraße 13, 61273 Wehrheim Tatzeit: Samstag 11.12.2021, 14:15 Uhr bis 21:30 Uhr

Sachverhalt: Die Täter betraten das Grundstück eines Einfamilienhauses in Wehrheim. Hier begaben sie sich auf die von der Straße abgelegenen Rückseite des Hauses und versuchten dort eine Glastür, welche von der Terrasse in die Küche führt, aufzubrechen. Als dies nicht gelang, wurde die Scheibe der Tür mit einem Stein eingeworfen. Die Täter gelangten in das Haus und durchsuchten dieses. Sie konnten Schmuck und Bargeld erbeuten. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Der entstandene Sachschaden am Gebäude wird auf 2000 EUR geschätzt. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120 - 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

6. Verkehrsunfall mit 2 leicht verletzten Personen

Unfallort: 61440 Oberursel, L 3004, Kanonenstraße Höhe Parkplätze Stahlnetzkurve Unfallzeit: Samstag, 11.12.2021, 21:17 Uhr

Sachverhalt: Ein 20-jähriger Mann aus Kronberg befuhr mit seinem Opel Corsa die Kanonenstraße bergabwärts in Richtung Oberursel. In Höhe der rechtsseitig angeordneten Parkplätze nach der "Stahlnetzkurve" kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 21-jährigen Audi Fahrer aus Offenbach, welcher vorwärts aus einer Parklücke auf die L 3004 fahren wollte. Beide Fahrer wurden leicht verletzt, mussten aber nicht ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird insgesamt vorläufig auf ca. 20.000.-EUR geschätzt.

7. Unfallflucht mit Sachschaden

Unfallort: 61348 Bad Homburg v. d. Höhe, Schaberweg Unfallzeit: Sonntag, 28.11.2021, 17:00 Uhr bis Freitag, 10.12.2021, 16:00 Uhr

Sachverhalt: Im Zeitraum vom Sonntag, den 28.11.2021, 17:00 Uhr bis zum Freitag, den 10.12.2021, 16:00 Uhr, wurde ein am linker Fahrbahnrand der Einbahnstraße geparkter grauer 3er BMW im vorderen rechtsseitigen Bereich beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Sachschaden an dem BMW wird auf 3000 EUR geschätzt. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120 - 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

8. Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht

Unfallort: 61440 Oberursel (Ts.), Breslauer Straße Unfallzeit: Samstag, 04.12.2021, 02:00 bis 08:00 Uhr

Sachverhalt: Ein bisher unbekannte(r) Verkehrsteilnehmer(in) beschädigte den geparkten VW Passat einer 43-jährigen Frau aus Oberursel und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird insgesamt vorläufig auf ca. 2500.-EUR geschätzt. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Oberursel unter Tel. +49 6171 / 6240 - 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Zusammengestellt und gefertigt: Müller, PHK

