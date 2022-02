Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0089 --Nach Schlägerei bei Geburtstagsfeier geht 18-Jähriger in Haft--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Obervieland, OT Kattenesch, Kirchweyher Weg Zeit: 09.02.2022

Im Januar schlug ein 18-Jähriger in Kattenesch einen 21-Jährigen mit einem Kantholz und verletzte ihn dabei schwer, siehe hierzu auch Pressemeldung 0065. Gegen den Schläger wurde Haftbefehl erlassen.

Am 29.01.2022 gerieten zwei Personengruppen bei einer Geburtstagsfeier in der Straße Kirchweyher Weg aneinander. Der 18-jährige Hauptbeschuldigte und weitere Männer bewaffneten sich mit Kanthölzern und Baseballschlägern und schlugen auf den 21-Jährigen ein. Dabei erlitt er schwere Kopfverletzungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei konnten den dringenden Tatverdacht wegen versuchten Totschlags gegen den 18-Jährigen erhärten. Am Mittwoch nahmen Einsatzkräfte den jungen Mann im Harz fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Haftrichter gegen den 18-Jährigen einen Untersuchungshaftbefehl. Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft.

