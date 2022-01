Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Imbiss im Stadtnorden - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Zeitraum von 22.30 Uhr bis 08.30 Uhr in einen Imbiss in der Preußenstraße Ecke Stutthofer Zeile ein und entwendeten Bargeld.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall geben können, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell