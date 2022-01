Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Abkommen von der Fahrbahn - Verkehrsunfall in Schortens mit Sachschaden, aber ohne Verletzte

Schortens (ots)

Am Mittwoch, den 26.01.2022, durchfuhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer im Schortenser Gewerbegebiet gegen 21.55 Uhr eine Linkskurve, kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Durch den Aufprall entstand am Pkw ein wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von 5000 Euro. Der 19-Jährige blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell