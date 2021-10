Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Stuttgart und der Staatsanwaltschaft Stuttgart: Drei Haftbefehle, 28-Jähriger festgenommen

Stuttgart (ots)

Am gestrigen Donnerstag (21.10.2021) haben Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 28-Jährigen am Stuttgarter Hauptbahnhof aufgrund mehrerer offener Haftbefehle festgenommen. Der deutsche Staatsangehörige wollte bisherigen Erkenntnissen zufolge gegen 23:00 Uhr mit der Bahn in Richtung Hamburg fahren, bestieg dabei jedoch offenbar den falschen Zug. Nachdem dieser in die Abstellgruppe des Hauptbahnhofs gezogen worden war, soll ihn ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn aufgefordert haben den Zug zu verlassen. Da der junge Mann dieser Aufforderung wohl nicht nachkommen wollte, informierte der Angestellte die Einsatzkräfte der Bundespolizei über den Vorfall, welche den 28-Jährigen kurze Zeit später in einem der Zugabteile feststellen konnten. Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Betrugs und zwei Vollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen Besitzes von Betäubungsmitteln vorlagen. Der 28-Jährige wurde daraufhin auf das Bundespolizeirevier Stuttgart verbracht und wird im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Zudem erwartet ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs.

