Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zwei Graffiti-Sprayer festgenommen

Böblingen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (22.10.2021) konnten Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei gegen 00:15 Uhr zwei Graffiti-Sprayer am Böblinger Bahnhof vorläufig festnehmen. Bisherigen Informationen zufolge sollen die beiden Männer im Alter von 18 und 21 Jahren zunächst eine am Bahnhof abgestellte S-Bahn besprüht haben und anschließend geflohen sein. Alarmierte Polizeistreifen konnten die beiden deutschen Staatsangehörigen jedoch kurze Zeit später im Rahmen einer Fahndung in der Nähe der S-Bahn feststellen und vorläufig festnehmen. Gegen die beiden Tatverdächtigen ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.

