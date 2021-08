Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Gartenhütten in Schwanheim brannten

Frankfurt am Main (ots)

Im Frankfurter Stadtteil Schwanheim brannten am frühen Donnerstagmorgen (12.08.2021) zwei Gartenhütten. Das Feuer in der Kleingartenanlage Westend an der Straße "Zur Frankenfurt", wurde der Leitstelle gegen viertel nach fünf gemeldet. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Schwanheim konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten dauerten bis etwa sieben Uhr an. Um die Wasserversorgung über Schläuche aufzubauen, musste die Straße "Zur Frankenfurt" zeitweise für den Verkehr gesperrt werden. Rund 30 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Über die Höhe des entstandenen Schadens können keine Angaben gemacht werden. Die Brandursache wird von der Polizei ermittelt.

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell