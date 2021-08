Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Vier Verletzte beim Brand einer Lagerhütte auf der Orber Straße in Fechenheim.

Frankfurt am Main (ots)

Heute Mittag hat gegen 12:45 Uhr auf einem Firmengelände in Fechenheim in einer als Lagerraum dienenden Hütte diverses Lagergut gebrannt. Bei dem Versuch das Feuer mit tragbaren Feuerlöschern zu bekämpfen, haben sich insgesamt vier Mitarbeiter der betroffenen Firma Verletzungen durch Rauchgase zugezogen. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst vor Ort zunächst behandelt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Der Brand konnte von den Kräften der Berufsfeuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Brandursache ist unbekannt und wird von der Polizei ermittelt. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens können keine Angaben gemacht werden. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz, an dem insgesamt 24 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und Rettungsdienst beteiligt waren, beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell